Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Такая погода ожидается на выходных, в частности, во второй половине воскресенья, 6 августа. Порывы ветра в этот день достигнут 20 метров в секунду, что может быть опасно, так как ранее в подобных условиях падали деревья и срывало крыши домов.
По информации синоптиков, осадков в эти дни быть не должно. А жара, но не такая сильная, сохранится и в начале следующей недели.
В понедельник и вторник столбики термометров будут показывать 37 градусов. В среду прогнозируют дожди.
Ранее непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону.