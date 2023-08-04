rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Изображение материала

Жителям в Ростовской области пообещали 42-градусную жару с 6 августа

4 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Жителям в Ростовской области пообещали 42-градусную жару с 6 августа
В Ростовской области в ближайшие дни температура воздуха может подняться до 42 градусов, сообщили синоптики.

Такая погода ожидается на выходных, в частности, во второй половине воскресенья, 6 августа. Порывы ветра в этот день достигнут 20 метров в секунду, что может быть опасно, так как ранее в подобных условиях падали деревья и срывало крыши домов.

По информации синоптиков, осадков в эти дни быть не должно. А жара, но не такая сильная, сохранится и в начале следующей недели.

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогоды
Узнать подробнее

В понедельник и вторник столбики термометров будут показывать 37 градусов. В среду прогнозируют дожди.

Ранее непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за надвигающейся непогодыВласти рассказали, какие угрозы ждут ростовчан из-за непогодыМалиновского перекрыли в Ростове-на-Дону из-за непогоды
#Ростовская область#Синоптики#Август#Выходные#Жара#Погода#Ветер#Непогода#Дождь#Осадки#Опасность#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове жители дома на Северном отметили месяц без горячей воды вместе с тараканами
Сегодня, 06:43
Картины Серова и Бенуа могли пострадать при взрыве в Таганроге
Сегодня, 06:40
Власти в Ростове-на-Дону заявили, что доходы у жителей вырастут на 236% до 2035 года
Сегодня, 06:46
Замкомандира взвода ДПС Ростовской области с подчиненным попали в крупное ДТП
Сегодня, 06:26
Жара до 39 градусов накроет Ростов-на-Дону на выходных с 6 августа
Сегодня, 05:36
Ночные салюты стали кошмаром для жителей в Ростове-на-Дону
Сегодня, 04:42