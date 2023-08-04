Затем следует нажать на интересующую область на экране своего смартфона или правой кнопкой мыши. В появившемся дополнительном меню необходимо выбрать «Зоны ответственности». На экране появится список организаций и ведомств, которые занимаются решением вопросов на выбранной территории.