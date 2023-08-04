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Жителям в Ростовской области предложили карту с приемными чиновников

4 августа 2023, 09:21
Фото: donland.ru
Жителям в Ростовской области предложили карту с приемными чиновников
В Ростовской области есть геоинформационная система с информацией о ведомствах, где занимаются приемом граждан, сообщает правительство региона.

Чтобы узнать, куда обратиться для решения проблемных ситуаций, можно использовать функцию «Зона ответственности». Для этого на карте нужно увеличить интересующий участок.

Затем следует нажать на интересующую область на экране своего смартфона или правой кнопкой мыши. В появившемся дополнительном меню необходимо выбрать «Зоны ответственности». На экране появится список организаций и ведомств, которые занимаются решением вопросов на выбранной территории.

Опасные места для детей показали на карте в Ростовской области
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На экране появится список организаций и ведомств, которые занимаются решением вопросов на выбранной территории. На экране появится список организаций и ведомств, которые занимаются решением вопросов на выбранной территории.
На экране появится список организаций и ведомств, которые занимаются решением вопросов на выбранной территории.
Фото: donland.ru

Отмечается, что на телефон можно скачать соответствующее приложение.

Ранее опасные места для детей показали на карте в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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