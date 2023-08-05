Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Замглавы администрации города Валентин Кукин побывал на месте устранения дефектов. Некоторые из них обнаружили во время гидравлических испытаний теплосетей.
«К восстановительным работам привлекли 11 бригад. Срок завершения мероприятий и подачи горячего водоснабжения — 12 августа», — уточнили в администрации.
Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы нужны для бесперебойного теплоснабжения в отопительный период.
Ранее стало известно, что тысячи жителей Нахичевани в Ростове на сутки останутся без холодной воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.