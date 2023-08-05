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Более 360 домов в Ростове-на-Дону будут оставаться без горячей воды до 12 августа

5 августа 2023, 09:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону 363 многоквартирных дома остаются без горячей воды, сообщили в городской администрации.

Замглавы администрации города Валентин Кукин побывал на месте устранения дефектов. Некоторые из них обнаружили во время гидравлических испытаний теплосетей.

«К восстановительным работам привлекли 11 бригад. Срок завершения мероприятий и подачи горячего водоснабжения — 12 августа», — уточнили в администрации.

Тысячи жителей Нахичевани в Ростове на сутки останутся без холодной воды
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Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы нужны для бесперебойного теплоснабжения в отопительный период.

Ранее стало известно, что тысячи жителей Нахичевани в Ростове на сутки останутся без холодной воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Ростов#Горячая вода#Ремонтные работы#Отопительный период#Теплоснабжение#Холодная вода#Илья Протвинов
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