«Яд, который содержится в щупальцах, может серьезно повредить слизистые оболочки, в особенности глаза», — добавил Саяпин. При этом, по словам эксперта, высокая концентрация медуз в водах Азовского моря — обычное дело, поскольку именно в конце июля-начале августа вода достаточно теплая, и в ней содержится много зоопланктона для питания медуз.