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Донские улицы заполнили змеи, а Азовское море — опасные для здоровья медузы

5 августа 2023, 16:24
Фото: Midjourney
Донские улицы заполнили змеи, а Азовское море — опасные для здоровья медузы
В Ростовской области жители мучаются из-за нашествия медуз и змей, а в Ростове полиция рассказала, зачем горожанин взял в заложники африканца.

Осторожно, медузы!

Кандидат биологических наук Владимир Саяпин заявил, что купание в Азовском море может оказаться опасным для здоровья, всему виной — большое количество медуз в акватории моря и Таганрогском заливе.

Дончане и гости региона, отдыхающие на побережье, жалуются, что последние несколько лет ситуация становится только хуже, а в жаркие месяцы приходится и вовсе плавать в желе.

Фото: pxhere.com

По словам эксперта, отдельные виды медуз могут быть опасны для человека из-за аллергии на яд, а потому очень важно не допускать контакта морских обитателей со своим телом.

«Яд, который содержится в щупальцах, может серьезно повредить слизистые оболочки, в особенности глаза», — добавил Саяпин. При этом, по словам эксперта, высокая концентрация медуз в водах Азовского моря — обычное дело, поскольку именно в конце июля-начале августа вода достаточно теплая, и в ней содержится много зоопланктона для питания медуз.

Змеи, лягушки и болота

Жители Батайска пожаловались на нашествие змеи, которых все чаще замечают во дворах и на городских улицах.

Подписчица обратилась в Telegram-канал «Батайск Город», попросив у горожан совета, как избавиться от змей, которые мигрировали в Койсуг на западе города.

Женщина утверждает, что ее семья поймала уже четырех змей, и теперь дети и ее соседи боятся выходить на улицу.

Фото: Telegram-канал «Батайск Город»

«Они и раньше были, но не в таком количестве. С соседями говорили, у каждого они есть и немало», — рассказала батайчанка.

Остальные жители города согласились, что змеи, как и лягушки, становятся привычными гостями на улицах Батайска из-за постоянных затоплений и обвинили во всем застройщиков. По мнению местных жителей, пресмыкающиеся перебираются в город из-за поиска новых зон обитания после уничтожения их дома застройкой Батайска и его пригорода.

Холодный прием для жителя жарких стран

Одной из главных новостей дня стало опровержение недавних слухов о том, что в Ростове на улице Прогрессивной местный житель взял в заложники африканца.

Случайный прохожий стал свидетелем того, как полиция и МЧС использовали слезоточивый газ в одном из подъездов многоквартирных домов, после чего из дома вывели двух мужчин.

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Уже в субботу вышел официальный комментарий полиции о произошедшем. По словам правоохранителей, ростовчанин распивал спиртное с африканцем у себя дома, мужчины поссорились и начали драться. После чего в полицию поступил вызов о нарушении общественного порядка в Советском районе.

Полицейские приехали, чтобы разнять собутыльников и восстановить мир и порядок в спальном районе города, теперь по факту происшествия проведут проверку.

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