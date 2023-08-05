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«Фобос» прогнозирует аномальную жару и засуху в Ростовской области с 7 августа

5 августа 2023, 12:27
Фото: 1MI
«Фобос» прогнозирует аномальную жару и засуху в Ростовской области с 7 августа

В Ростовской области аномальная жара продержится до 10 августа

Ростовскую область накроет аномальной жарой и засухой с 7 августа, об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 7 августа, Ростовскую область накроет экстремальной жарой. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская объявила, что аномально высокие температуры будут фиксировать в Ростовской, Волгоградской области и Краснодарском крае.

Такая погода продержится как минимум до середины недели, при этом в Ростовской области практически во всех регионах прекратятся дожди, а температура воздуха будет только расти.

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Кроме того, по словам Котилевской, в Ростове, Краснодаре и Волгограде температуры могут достичь настолько высоких значений, что побьют суточные рекорды жары и даже достигнут абсолютного максимума августа.

Так в Ростове температурный рекорд 5 августа — 38,5 градуса установили в 1936 году, однако на будущей неделе воздух может прогреться до 39-40 градусов жары.

«Это критерий „опасное явление“, что означает еще и почвенную засуху, нарастание пожарной опасности. Высокими будут и ночные температуры — до +23-25 градусов», — рассказала эксперт.

Ранее синоптики рассказали, когда в Ростове ожидается похолодание.

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