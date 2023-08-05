«Фобос» прогнозирует аномальную жару и засуху в Ростовской области с 7 августа

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Согласно прогнозам синоптиков, уже в понедельник, 7 августа, Ростовскую область накроет экстремальной жарой. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская объявила, что аномально высокие температуры будут фиксировать в Ростовской, Волгоградской области и Краснодарском крае.
Такая погода продержится как минимум до середины недели, при этом в Ростовской области практически во всех регионах прекратятся дожди, а температура воздуха будет только расти.
Кроме того, по словам Котилевской, в Ростове, Краснодаре и Волгограде температуры могут достичь настолько высоких значений, что побьют суточные рекорды жары и даже достигнут абсолютного максимума августа.
Так в Ростове температурный рекорд 5 августа — 38,5 градуса установили в 1936 году, однако на будущей неделе воздух может прогреться до 39-40 градусов жары.
«Это критерий „опасное явление“, что означает еще и почвенную засуху, нарастание пожарной опасности. Высокими будут и ночные температуры — до +23-25 градусов», — рассказала эксперт.
Ранее синоптики рассказали, когда в Ростове ожидается похолодание.