Глава района в Ростовской области ушел на фронт добровольцем

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Светличный сообщает, что это его осознанное решение. Он уже написал в военкомате заявление. Там его одобрили.
Также глава района сообщил, что отвечает большинству требований, которые предъявляют к добровольцам. Светличный отметил, что служил в Нагорном Карабахе и обладает большим опытом, полученным им на гражданской службе.
«Уверен, что все это мне пригодится в зоне СВО», — сообщил Светличный.
Ранее стало известно, что в плен к ВСУ мог попасть уроженец Таганрога, который принял участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Однако пока официальных данных по этому поводу нет.