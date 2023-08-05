rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Изображение материала

Глава района в Ростовской области ушел на фронт добровольцем

5 августа 2023, 06:23
Фото: 1MI
Глава района в Ростовской области ушел на фронт добровольцем
Глава администрации Цимлянского района Ростовской области Владимир Светличный принял решение стать участником спецоперации на Украине, сообщение об этом появилось на странице администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Светличный сообщает, что это его осознанное решение. Он уже написал в военкомате заявление. Там его одобрили.

Также глава района сообщил, что отвечает большинству требований, которые предъявляют к добровольцам. Светличный отметил, что служил в Нагорном Карабахе и обладает большим опытом, полученным им на гражданской службе.

Николай Мирошниченко из Ростовской области вызвал огонь ВСУ на себя и спас товарищей
Узнать подробнее

«Уверен, что все это мне пригодится в зоне СВО», — сообщил Светличный.

Ранее стало известно, что в плен к ВСУ мог попасть уроженец Таганрога, который принял участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Однако пока официальных данных по этому поводу нет.

Читайте также:
Из зоны СВО вернули саперов из Ростовской областиСпасая раненых под Бахмутом погиб 43-летний уроженец Ростовской области Иван НагибинПутин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева
#СВО#Новости СВО#Бойцы СВО#Участники СВО#Добровольцы#Глава района#Ростовская область#Общество
Подпишитесь
В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям
Вчера, 16:13
Рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области
Вчера, 10:24
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
Вчера, 15:14
«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Вчера, 19:36
В Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС
Вчера, 13:20
Ехавшая из Ростова проститутка впала в кому в поезде
Вчера, 12:59