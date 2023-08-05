Иномарка опрокинулась в кювет на трассе в Ростовской области, один человек погиб

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Смертельное ДТП произошло накануне в пятницу в 20.45. Происшествие случилось на подъезде к «х. Титов — х. Потапов».
По неизвестной пока причине 29-летний водитель, управлявший машиной «Хендай Акцент», не справился с управлением. Его автомобиль улетел в кювет и перевернулся.
В аварии пострадал сам водитель иномарки и 26-летний пассажир. Еще один пассажир опрокинувшегося автомобиля, которому было 56 лет, получил смертельные травмы.
Ранее в Шахтах водитель самосвала сбил подростка. Последний переходил дорогу по пешеходному переходу. Спасти 17-летнего парня не удалось.