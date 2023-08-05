rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Изображение материала

Иномарка опрокинулась в кювет на трассе в Ростовской области, один человек погиб

5 августа 2023, 05:38
Фото: ГИБДД
Иномарка опрокинулась в кювет на трассе в Ростовской области, один человек погиб
Легковой автомобиль опрокинулся в кювет на автодороге в Ростовской области, сообщили в региональном ГИБДД.

Смертельное ДТП произошло накануне в пятницу в 20.45. Происшествие случилось на подъезде к «х. Титов — х. Потапов».

По неизвестной пока причине 29-летний водитель, управлявший машиной «Хендай Акцент», не справился с управлением. Его автомобиль улетел в кювет и перевернулся.

Экс-полицейский, сбивший студента на трассе под Ростовом, не смог обжаловать приговор
Узнать подробнее

В аварии пострадал сам водитель иномарки и 26-летний пассажир. Еще один пассажир опрокинувшегося автомобиля, которому было 56 лет, получил смертельные травмы.

Ранее в Шахтах водитель самосвала сбил подростка. Последний переходил дорогу по пешеходному переходу. Спасти 17-летнего парня не удалось.

Читайте также:
Оторвавшийся прицеп убил водителя «Газели» в Ростовской областиВ Ростовской области из-за заноса рядом с трассой М-4 «Дон» погибли два человекаДва человека погибли на скользкой трассе «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск»
#Ростовская область#Дтп#ГИБДД#Смертельное ДТП#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям
Вчера, 16:13
Рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области
Вчера, 10:24
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
Вчера, 15:14
«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Вчера, 19:36
В Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС
Вчера, 13:20
Ехавшая из Ростова проститутка впала в кому в поезде
Вчера, 12:59