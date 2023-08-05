Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В понедельник, 7 августа, света не будет на улицах 3-я Кольцевая, Товарищеская, Комсомольская, 33-я Линия, 35-я Линия, 2-я Баррикадная и Ленинградская.
Во вторник без света оставят улицы Закруткина, Искусственная, Нижненольная. Также это касается улиц Богданова, Подвойского, Городовикова, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия.
В среду ограничения введут по улицам Летописная, Былинная, 2-я Краснодарская, Лермонтовская, Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, Астероидная, Вселенной, Осевая, Экскаваторная.
В четверг обесточат улицы Двинская, 26 июня, Щербакова, Волжская, Калужская, Абаканская. В пятницу с отключениями столкнутся жители улиц Сарьяна, 41-я линия, 45-я линия и переулка Кирилловский.