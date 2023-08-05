rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 7 и по 13 августа

5 августа 2023, 07:20
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе, с 7 по 13 августа, будут отключать электричество, что затронет большое количество домов, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 7 августа, света не будет на улицах 3-я Кольцевая, Товарищеская, Комсомольская, 33-я Линия, 35-я Линия, 2-я Баррикадная и Ленинградская.

Во вторник без света оставят улицы Закруткина, Искусственная, Нижненольная. Также это касается улиц Богданова, Подвойского, Городовикова, 29-я линия, 31-я линия, 33-я линия, 35-я линия.

Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июня
Узнать подробнее

В среду ограничения введут по улицам Летописная, Былинная, 2-я Краснодарская, Лермонтовская, Обсерваторная, Лапласа, Бесселя, Кюри, Кеплера, Коперника, Астероидная, Вселенной, Осевая, Экскаваторная.

В четверг обесточат улицы Двинская, 26 июня, Щербакова, Волжская, Калужская, Абаканская. В пятницу с отключениями столкнутся жители улиц Сарьяна, 41-я линия, 45-я линия и переулка Кирилловский.

Читайте также:
Троллейбусы встали в Ростове на Нагибина из-за отключения электричества 14 июняРостовский кафедральный собор может начать торговать электричествомСотни ростовчан останутся без электричества 11 и 12 мая
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Отключения света#Донэнерго#Ремонт#Улицы#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям
Вчера, 16:13
Рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области
Вчера, 10:24
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
Вчера, 15:14
«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Вчера, 19:36
В Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС
Вчера, 13:20
Ехавшая из Ростова проститутка впала в кому в поезде
Вчера, 12:59