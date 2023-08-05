«Рабочие сообщили, что „чинят“, чтобы у нас была горячая вода. Будет она по их прогнозам не раньше, чем через два дня. Но что они „чинят“, что стало причиной отсутствия горячей воды и какая авария произошла, рабочие сказали, что не знают», — говорят местные жители.