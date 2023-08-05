Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
По словам горожан, горячую воду в ряде домов на Каширской отключили еще вчера. Люди рассказывают, что причина отсутствия ресурса до сих пор не ясна. Также, по их словам, непонятно, когда дадут горячую воду.
«Как уже это надоело. Стоимость оплаты за коммуналку постоянно растет, а проблемы не решаются. Вспомните, сколько летом ремонтировали трубы? Мы сидели без воды, а в итоге, получается, что нормально не отремонтировали?» — возмущаются жители домов.
Ростовчане подчеркивают, что дозвониться в соответствующие инстанции не удалось— везде выходные. Однако в аварийной службе им сообщили, что пока понимания нет — кто и почему отключил воду.
Слова местных жителей подтвердили корреспонденту RostovGazeta в аварийной службе.
«Пока не знаем, что случилось. Мы точно воду не отключали. Выясняем, кто отключил», — сообщили в аварийной службе.
Однако жители улицы обнаружили, что недалеко от домов, ведутся ремонтные работы — по крайней мере, на люке они увидели установленный, быстро вращающийся аппарат.
«Рабочие сообщили, что „чинят“, чтобы у нас была горячая вода. Будет она по их прогнозам не раньше, чем через два дня. Но что они „чинят“, что стало причиной отсутствия горячей воды и какая авария произошла, рабочие сказали, что не знают», — говорят местные жители.
Ранее RostovGazeta сообщала, что живущим два месяца без горячей воды ростовчанам придется еще подождать.