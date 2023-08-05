Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Предполагается, что арт-объект должен приносить удачу отправляющимся в путешествие по железной дороге. Олицетворением этого является «счастливый билетик», который проводница держит в руках.
Автором скульптуры является заслуженный художник России Сергей Олешни. По его словам, в основу его работы лег собирательный образ проводницы. Сама 190-сантиметровая скульптура отлита из бронзы, а весит она 160 килограммов.
Ранее стало известно, что на территории парка имени Николая Островского появится скейт-площадка. Ее стоимость оценили в 16,2 миллиона рублей.