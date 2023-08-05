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Памятник проводнице установили в парке имени Островского в Ростове

5 августа 2023, 08:08
Фото: rostovgazeta.ru
Памятник проводнице установили в парке имени Островского в Ростове
Памятник проводнице теперь стоит в парке имени Островского Ростова возле учебного корпуса Ростовской детской железной дороги, сообщает пресс-служба СКЖД.

Предполагается, что арт-объект должен приносить удачу отправляющимся в путешествие по железной дороге. Олицетворением этого является «счастливый билетик», который проводница держит в руках.

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Фото: СКЖД

Автором скульптуры является заслуженный художник России Сергей Олешни. По его словам, в основу его работы лег собирательный образ проводницы. Сама 190-сантиметровая скульптура отлита из бронзы, а весит она 160 килограммов.

Ранее стало известно, что на территории парка имени Николая Островского появится скейт-площадка. Ее стоимость оценили в 16,2 миллиона рублей.

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