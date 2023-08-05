Ростовчан предупредили об экстремальной жаре до +42С° с 6 августа

В связи с этим управление ГО и ЧС напоминает населению о необходимости быть осторожными и не допускать перегрева, в том числе избегать долгого пребывания на улице под лучами солнца во время полуденного зноя. Кроме того, ростовчанам рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей, защищать голову, чтобы избежать солнечного удара, а также не забывать проветривать помещения.