Ростовчан предупредили об экстремальной жаре до +42С° с 6 августа

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Власти города объявили, что с 6 по 7 августа в Ростове-на-Дону ожидается экстремальная жара, температура воздуха поднимется до +42 градусов.
В связи с этим управление ГО и ЧС напоминает населению о необходимости быть осторожными и не допускать перегрева, в том числе избегать долгого пребывания на улице под лучами солнца во время полуденного зноя. Кроме того, ростовчанам рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей, защищать голову, чтобы избежать солнечного удара, а также не забывать проветривать помещения.
В течение двух суток в Ростове запрещено проводить пожароопасные работы, в том числе разводить костры и выжигать сухую траву. Это требование не распространяется на аварийные работы.
«Старайтесь не перегружать электросети, не бросайте непотушенные сигареты, не сжигайте мусор», — сказано в сообщении. Также ростовчанам напомнили не допускать детей к спичкам, чтобы избежать игр с огнем.
Ранее синоптики рассказали, что на юг России надвигается аномальная жара.