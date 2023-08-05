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Ростовчан предупредили об экстремальной жаре до +42С° с 6 августа

5 августа 2023, 16:24
Фото: 1MI
Ростовчан предупредили об экстремальной жаре до +42С° с 6 августа
В Ростове с воскресенья, 6 августа, ожидается жара с температурой выше +40 градусов, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти города объявили, что с 6 по 7 августа в Ростове-на-Дону ожидается экстремальная жара, температура воздуха поднимется до +42 градусов.

В связи с этим управление ГО и ЧС напоминает населению о необходимости быть осторожными и не допускать перегрева, в том числе избегать долгого пребывания на улице под лучами солнца во время полуденного зноя. Кроме того, ростовчанам рекомендуется носить светлую одежду из натуральных тканей, защищать голову, чтобы избежать солнечного удара, а также не забывать проветривать помещения.

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону прекратится 40-градусная жара
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В течение двух суток в Ростове запрещено проводить пожароопасные работы, в том числе разводить костры и выжигать сухую траву. Это требование не распространяется на аварийные работы.

«Старайтесь не перегружать электросети, не бросайте непотушенные сигареты, не сжигайте мусор», — сказано в сообщении. Также ростовчанам напомнили не допускать детей к спичкам, чтобы избежать игр с огнем.

Ранее синоптики рассказали, что на юг России надвигается аномальная жара.

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