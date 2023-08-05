С 26 августа ростовчанам запретят парковку и стоянку автомобилей в Богатяновке

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Накануне 4 августа власти Ростова объявили о планах изменить схему движения в центральной части города.
С 26 августа в Ростове вступят в силу ограничения, согласно которым стоянка и остановка транспорта на улице Нижнебульварной будет запрещена, ограничения распространяются на участок дороги от дома №6 до улицы Донской с южной стороны.
Власти уточнили, что эти меры необходимы для повышения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности движения.
Ранее стало известно, почему и на какой срок будет закрыт проезд по Привокзальной площади Ростова.