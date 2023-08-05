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С 26 августа ростовчанам запретят парковку и стоянку автомобилей в Богатяновке

5 августа 2023, 10:47
Фото: rostovgazeta.ru
С 26 августа ростовчанам запретят парковку и стоянку автомобилей в Богатяновке
В Ростове власти объявили, что с 26 августа на улице Нижнебульварной станет запрещена остановка и стоянка автомобилей, информацией об этом поделилась пресс-служба администрации.

Накануне 4 августа власти Ростова объявили о планах изменить схему движения в центральной части города.

С 26 августа в Ростове вступят в силу ограничения, согласно которым стоянка и остановка транспорта на улице Нижнебульварной будет запрещена, ограничения распространяются на участок дороги от дома №6 до улицы Донской с южной стороны.

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Власти уточнили, что эти меры необходимы для повышения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности движения.

Ранее стало известно, почему и на какой срок будет закрыт проезд по Привокзальной площади Ростова.

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