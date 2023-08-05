rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Изображение материала

Сильная жара до +38 градусов ожидается в Ростове в субботу 5 августа

5 августа 2023, 05:37
Фото: 1MI
Сильная жара до +38 градусов ожидается в Ростове в субботу 5 августа
Днем, 5 августа, температура воздуха в Ростове-на-Дону может достигать 38 градусов в Ростове, сообщают метеорологи.

В субботу в городе установится ясная и безоблачная погода. Ветер в течение дня будет дуть со скоростью 5-8 метров в секунду. При этом направление ветра будет восточным и северо-восточным.

К вечеру ростовчанам не стоит особо рассчитывать на то, что температура воздуха снизится. Термометры будут по прежнему показывать температуру выше отметки в +30 градусов.

«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Узнать подробнее

Ночью с 5 на 6 августа в Ростове будет до +28 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду.

Ранее метеорологи сообщили, что на выходных с 5 по 6 августа в Ростове-на-Дону будет аномально жарко. Воздух прогреется максимум до +36 градусов.

Читайте также:
Мощная магнитная буря накроет Ростов-на-Дону с 4 августа«РТС» заявили об отсутствии бригад для ремонта теплосетей на Северном в РостовеВ Ростове полицейские помогли беременной женщине, спешащей на роды
#Жара#Температура#Ростов#Август#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове хотят лишить работы таксистов и повысить зарплаты всем остальным жителям
Вчера, 16:13
Рыбаки пожаловались на безнаказанность браконьеров в Ростовской области
Вчера, 10:24
Стало известно, как украсят Ростов-на-Дону ко Дню города
Вчера, 15:14
«Выжженная земля»: жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе
Вчера, 19:36
В Ростове опровергли информацию о нападении на пост ДПС
Вчера, 13:20
Ехавшая из Ростова проститутка впала в кому в поезде
Вчера, 12:59