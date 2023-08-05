Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В субботу в городе установится ясная и безоблачная погода. Ветер в течение дня будет дуть со скоростью 5-8 метров в секунду. При этом направление ветра будет восточным и северо-восточным.
К вечеру ростовчанам не стоит особо рассчитывать на то, что температура воздуха снизится. Термометры будут по прежнему показывать температуру выше отметки в +30 градусов.
Ночью с 5 на 6 августа в Ростове будет до +28 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 4-7 метров в секунду.
Ранее метеорологи сообщили, что на выходных с 5 по 6 августа в Ростове-на-Дону будет аномально жарко. Воздух прогреется максимум до +36 градусов.