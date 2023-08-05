Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, в городе будет облачно, а воздух может прогреться до 40 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
В понедельник и вторник средняя температура составит 38 градусов. Прогнозируют облачную погоду и без осадков.
Со среды, 9 августа, жара пойдет на спад и начнутся дожди. Максимальная температура составит 35 градусов.
Осадки продолжатся и в четверг, столбики термометров покажут 34 градуса. В пятницу вернется облачная погода, а температура составит 32 градуса.
Ранее пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.