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Стало известно, когда в Ростове-на-Дону прекратится 40-градусная жара

5 августа 2023, 07:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в середине следующей недели не будет очень сильной жары, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, в городе будет облачно, а воздух может прогреться до 40 градусов. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

В понедельник и вторник средняя температура составит 38 градусов. Прогнозируют облачную погоду и без осадков.

Со среды, 9 августа, жара пойдет на спад и начнутся дожди. Максимальная температура составит 35 градусов.

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Осадки продолжатся и в четверг, столбики термометров покажут 34 градуса. В пятницу вернется облачная погода, а температура составит 32 градуса.

Ранее пляж затопило на Левом берегу в Ростове-на-Дону днем 29 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Жара#Погода#Синоптики#Осадки#Дожди#Температура
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