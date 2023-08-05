Утром в субботу, 5 августа, на улице Дачной в Ростове-на-Дону произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail поворачивал налево и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», после чего иномарка перевернулась.