Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Утром в субботу, 5 августа, на улице Дачной в Ростове-на-Дону произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail поворачивал налево и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», после чего иномарка перевернулась.
«В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля „Лада Приора“ пострадали, их доставили в больницу. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.
О состоянии пострадавших в данный момент информации нет.
Ранее иномарка опрокинулась в кювет на трассе в Ростовской области, один человек погиб. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.