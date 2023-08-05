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Три человека пострадали в ДТП с перевернувшейся машиной в Ростове-на-Дону 5 августа

5 августа 2023, 09:03
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону после аварии опрокинулся автомобиль, в результате чего пострадали три человека, сообщили в региональном УГИБДД.

Утром в субботу, 5 августа, на улице Дачной в Ростове-на-Дону произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, водитель Nissan X-Trail поворачивал налево и столкнулся с автомобилем «Лада Приора», после чего иномарка перевернулась.

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«В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля „Лада Приора“ пострадали, их доставили в больницу. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.

О состоянии пострадавших в данный момент информации нет.

Ранее иномарка опрокинулась в кювет на трассе в Ростовской области, один человек погиб. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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