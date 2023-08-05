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Тысячи жителей Нахичевани в Ростове на сутки останутся без холодной воды

5 августа 2023, 06:37
Фото: 1MI
Жители Нахичевани в Ростове на сутки останутся без холодной воды
Холодное водоснабжение отключат в одном из районов Ростова-на-Дону, сообщили в «Ростовводоканале».

Воды не будет в домах, расположенных на улицах: Нижненольная, Советская, 7 Линия и Береговая. Помимо этого, водоснабжение прекратиться в поликлинике №3 городской Больницы №6, колледже водного транспорта и институте иностранных языков.

Останутся без воды также сотрудники и посетители клуба «Арбат-Фитнес», который находится по адресу: улица 1 Линия, 74.

В части Ростова-на-Дону отключат холодную воду с 1 августа
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Поступление воды прекратится в 8:30 во вторник, 8 августа. Снова подключат воду только в 8:00 9 августа. Причиной отключения стало переподключение водопровода по улице 3 Линия/Закруткина.

Ранее в Шахтах власти Ростовской области обсудили вопрос повышения качества питьевой воды. Ожидается, что на модернизацию объектов ЖКХ в регионе будут выделены средства в размере 16,3 миллиарда рублей.

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