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Ученый заявил об опасных медузах в Ростовской области

5 августа 2023, 10:03
Фото: 1MI
Обитающие в Азовском море медузы могут быть опасны для человека, сообщил кандидат биологических наук Владимир Саяпин.

Ранее местные жители рассказали о большом количестве медуз в Азовском море и Таганрогскиом заливе. Многим отдыхающим такая ситуация не нравится.

Владимир Саяпин рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что большое количество медуз является обычным явлением. Для медуз сейчас складываются благоприятные условия — достаточно теплая вода и большое количество зоопланктона, которым они питаются.

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«Определенные виды медуз могут представлять опасность для человека. У некоторых людей может развиться аллергия на этих водных обитателей. Поэтому важно не допускать контакта с лицом. Яд, который содержится в щупальцах, может серьезно повредить слизистые оболочки, в особенности глаза», — уточнил эксперт.

Ранее зоолог разъяснил, в чем опасность паука-каракурта в Ростове, и что делать при укусе.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Медузы#Аллергия#Опасность#Таганрогский залив#Водные обитатели#Глаза#Паук-каракурт#Укус#Слизистые оболочки
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