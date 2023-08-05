«Определенные виды медуз могут представлять опасность для человека. У некоторых людей может развиться аллергия на этих водных обитателей. Поэтому важно не допускать контакта с лицом. Яд, который содержится в щупальцах, может серьезно повредить слизистые оболочки, в особенности глаза», — уточнил эксперт.