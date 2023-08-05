Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Ранее местные жители рассказали о большом количестве медуз в Азовском море и Таганрогскиом заливе. Многим отдыхающим такая ситуация не нравится.
Владимир Саяпин рассказал «КП-Ростов-на-Дону», что большое количество медуз является обычным явлением. Для медуз сейчас складываются благоприятные условия — достаточно теплая вода и большое количество зоопланктона, которым они питаются.
«Определенные виды медуз могут представлять опасность для человека. У некоторых людей может развиться аллергия на этих водных обитателей. Поэтому важно не допускать контакта с лицом. Яд, который содержится в щупальцах, может серьезно повредить слизистые оболочки, в особенности глаза», — уточнил эксперт.
Ранее зоолог разъяснил, в чем опасность паука-каракурта в Ростове, и что делать при укусе.