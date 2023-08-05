В Батайске переселение проклявших соседей цыган взяли на контроль местные власти

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Напомним, в начале августа в соцсетях распространилось видео, на котором три женщины, принадлежащие к малой этнической группе, призвали цыганского бога для проклятия соседей. Причиной ночного обряда, испугавшего жильцов дома на улице Стадионной, стали рядовые бытовые конфликты. После жалоб соседей владелец квартиры решил выселить пугающих батайчан квартирантов.
Согласно данным Telegram-канала Don_Mash, дата выселения назначена на 9 августа, а пока жильцов якобы решили посетить местные чиновники. По данным авторов канала, глава центра соцобслуживания Батайска Акоп Акопян уточнил у шумных квартиросъемщиков, куда они планируют переехать. Те ответили, что собираются остановиться у родственников на территории Батайска.
Обращаем внимание, что информация о произошедшем пока не получила подтверждение у официальных источников, данные будут проверяться.