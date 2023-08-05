В Батайске переселение проклявших соседей цыган взяли на контроль местные власти

Согласно данным Telegram-канала Don_Mash, дата выселения назначена на 9 августа, а пока жильцов якобы решили посетить местные чиновники. По данным авторов канала, глава центра соцобслуживания Батайска Акоп Акопян уточнил у шумных квартиросъемщиков, куда они планируют переехать. Те ответили, что собираются остановиться у родственников на территории Батайска.