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В Батайске жители заявили о нашествии змей на западе города

5 августа 2023, 11:16
Фото: pxhere.com
В Батайске жители заявили о нашествии змей на западе города
В Батайске местные жители рассказали, что все чаще стали ловить на улицах города и в частном секторе змей, информацией об этом поделился местный Telegram-канал.

Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на подписчицу рассказал, что местных жителей стало беспокоить количество змей, замеченных на улицах города.

Женщина рассказала, что в Койсуге все чаще местные жители находят во дворах и на улицах змей, среди них чаще всего встречаются ужи. По словам дончанки, только за последнее время их семья поймала четыре змеи, их вывозят к воде, но проблема не решается.

Фото: Telegram-канал «Батайск Город»

«Дети боятся выйти на улицу. Да и взрослые тоже. Поймали уже четвертого[…]Они и раньше были, но не в таком количестве. С соседями говорили, у каждого они есть и немало», — уточнила жительница Батайска.

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С ней согласились и другие горожане, заявившие, что проблема в затоплении города и застройке бывших болот, которые служат водяному ужу зоной обитания.

«Ну, а что вы хотели? Тонем. Для них это среда обитания», «Лягушек много земляных даже в центре города, хорошая кормовая база», — рассказали батайчане.

«Застройщики разрушают их обычную среду обитания, застраивают поймы и берега. Нарушается экосистема в целом. Они начинают мигрировать и искать места, где есть пропитание и возможность выжить[…]Причины в изменении русел рек (Северный массив) и хаотичное строительство ЖК на бывших болотах», — добавили местные жители.

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