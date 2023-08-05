В Батайске жители заявили о нашествии змей на западе города

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Telegram-канал «Батайск Город» со ссылкой на подписчицу рассказал, что местных жителей стало беспокоить количество змей, замеченных на улицах города.
Женщина рассказала, что в Койсуге все чаще местные жители находят во дворах и на улицах змей, среди них чаще всего встречаются ужи. По словам дончанки, только за последнее время их семья поймала четыре змеи, их вывозят к воде, но проблема не решается.
«Дети боятся выйти на улицу. Да и взрослые тоже. Поймали уже четвертого[…]Они и раньше были, но не в таком количестве. С соседями говорили, у каждого они есть и немало», — уточнила жительница Батайска.
С ней согласились и другие горожане, заявившие, что проблема в затоплении города и застройке бывших болот, которые служат водяному ужу зоной обитания.
«Ну, а что вы хотели? Тонем. Для них это среда обитания», «Лягушек много земляных даже в центре города, хорошая кормовая база», — рассказали батайчане.
«Застройщики разрушают их обычную среду обитания, застраивают поймы и берега. Нарушается экосистема в целом. Они начинают мигрировать и искать места, где есть пропитание и возможность выжить[…]Причины в изменении русел рек (Северный массив) и хаотичное строительство ЖК на бывших болотах», — добавили местные жители.
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