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В ходе спецоперации пропал 28-летний ростовчанин Максим Попов

5 августа 2023, 07:57
Фото: 1MI
Житель Ростова-на-Дону Максим Попов, ставший участником спецоперации, перестал выходить на связь с родственниками, сообщает Donday.

Издание пишет, что во время проведения специальной операции якобы пропал 28-летний ростовчанин, он с 23 июня перестал выходить на связь с родственниками.

«Молодой человек является бойцом 291-го полка. Родственники предполагают, что парень мог быть ранен и находится в одном из госпиталей. Возможно, у него наступила контузия и потеря памяти», — уточнило издание.

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Официальной информации о пропаже бойца не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что глава района в Ростовской области ушел на фронт добровольцем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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