Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Издание пишет, что во время проведения специальной операции якобы пропал 28-летний ростовчанин, он с 23 июня перестал выходить на связь с родственниками.
«Молодой человек является бойцом 291-го полка. Родственники предполагают, что парень мог быть ранен и находится в одном из госпиталей. Возможно, у него наступила контузия и потеря памяти», — уточнило издание.
Официальной информации о пропаже бойца не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что глава района в Ростовской области ушел на фронт добровольцем. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.