В России начали производить дроны с предложенными участниками СВО параметрами

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Согласно данным издания, в России запустили производство дронов «Гастелло», которые смогут летать и применяться ночью. Инженеры-разработчики в ходе создания проекта дрона-камикадзе учитывали пожелания участников СВО.
По словам создателей, новый дрон способен выполнять задачи в условиях ограниченной видимости, а его производственная мощность достигает пяти тысяч единиц. Вместе с этим дрон обеспечивает оператору обзор от первого лица с помощью видеошлема, видеоочков или монитора, что позволяет более точно управлять его маневрами.
Кроме того, в ближайшие месяцы инженеры собираются увеличить долю комплектующих отечественного производства до 95% — на 65%. Сейчас в числе российских компонентов, использующихся для сборки БПЛА, упоминают карбоновые рамы и корпусы.
Напомним, в начале лета жителям Ростовской области запретили съемку беспилотников и публикацию видео- и фотоматериалов с ними в сети.