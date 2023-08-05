В России начали производить дроны с предложенными участниками СВО параметрами

По словам создателей, новый дрон способен выполнять задачи в условиях ограниченной видимости, а его производственная мощность достигает пяти тысяч единиц. Вместе с этим дрон обеспечивает оператору обзор от первого лица с помощью видеошлема, видеоочков или монитора, что позволяет более точно управлять его маневрами.