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В России начали производить дроны с предложенными участниками СВО параметрами

5 августа 2023, 11:42
Фото: Midjourney
В России начали производить дроны с предложенными участниками СВО параметрами
В России дали старт производству дронов-камикадзе «Гастелло», пожелания по параметрам БПЛА конструкторы получали от участников СВО, об этом сообщил портал «Новые известия».

Согласно данным издания, в России запустили производство дронов «Гастелло», которые смогут летать и применяться ночью. Инженеры-разработчики в ходе создания проекта дрона-камикадзе учитывали пожелания участников СВО.

По словам создателей, новый дрон способен выполнять задачи в условиях ограниченной видимости, а его производственная мощность достигает пяти тысяч единиц. Вместе с этим дрон обеспечивает оператору обзор от первого лица с помощью видеошлема, видеоочков или монитора, что позволяет более точно управлять его маневрами.

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Кроме того, в ближайшие месяцы инженеры собираются увеличить долю комплектующих отечественного производства до 95% — на 65%. Сейчас в числе российских компонентов, использующихся для сборки БПЛА, упоминают карбоновые рамы и корпусы.

Напомним, в начале лета жителям Ростовской области запретили съемку беспилотников и публикацию видео- и фотоматериалов с ними в сети.

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