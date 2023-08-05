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В Ростове двухлетнюю девочку доставили в больницу из-за укуса комара

5 августа 2023, 17:14
Фото: pxhere.com
В Ростове двухлетнюю девочку доставили в больницу из-за укуса комара
В Ростове врачи помогли двухлетней девочке, пострадавшей от укуса комара, об этом рассказали в пресс-службе ГБСМП.

В Ростове врачи-офтальмологи ГБСМП выписал трех маленьких девочек с травмами глаз.

Первой из них была двухлетняя малышка, которую комар укусил в веко. Укус вызвал воспаление, и абсцесс пришлось вскрывать. Сейчас девочка уже дома с родителями.

Второй стала девочка 3,5 лет, у которой веко отекло и воспалилось после того, как она переболела ветрянкой. Специалисты предполагают, что причиной этого стала снижение иммунитета. Ей также вскрыли абсцесс и провели лечение.

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Последней из пострадавших стала восьмилетняя девочка, которая напоролась на ветку фруктового дерева во время игры.

Ветка уколола ее прямо в глаз. Благодаря работе специалистов девочка сохранила зрение, ее лечение и восстановление прошли без осложнений.

Родителям рекомендуется быть внимательными и немедленно обращаться к врачам за помощью, если они заметили покраснение глаз или воспаление век у своих детей.

Ранее врачи спасли маму с двойняшками, чей общий вес составил чуть больше 1,6 килограмма.

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