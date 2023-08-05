В Ростове двухлетнюю девочку доставили в больницу из-за укуса комара

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
В Ростове врачи-офтальмологи ГБСМП выписал трех маленьких девочек с травмами глаз.
Первой из них была двухлетняя малышка, которую комар укусил в веко. Укус вызвал воспаление, и абсцесс пришлось вскрывать. Сейчас девочка уже дома с родителями.
Второй стала девочка 3,5 лет, у которой веко отекло и воспалилось после того, как она переболела ветрянкой. Специалисты предполагают, что причиной этого стала снижение иммунитета. Ей также вскрыли абсцесс и провели лечение.
Последней из пострадавших стала восьмилетняя девочка, которая напоролась на ветку фруктового дерева во время игры.
Ветка уколола ее прямо в глаз. Благодаря работе специалистов девочка сохранила зрение, ее лечение и восстановление прошли без осложнений.
Родителям рекомендуется быть внимательными и немедленно обращаться к врачам за помощью, если они заметили покраснение глаз или воспаление век у своих детей.
Ранее врачи спасли маму с двойняшками, чей общий вес составил чуть больше 1,6 килограмма.