В Ростове на месте издательства «Молот» появится рынок с павильонами

«Этот формат[прим. редакции — павильоны] существует много лет и не теряет актуальности в любые времена. […]Пока осваиваем один гектар», — рассказала Шишкина, добавив, что уже сейчас готовые помещения заняли продавцы отделочных материалов. Следующим на очереди станет строительство павильонов продовольственного рынка.