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В Ростове на месте издательства «Молот» появится рынок с павильонами

5 августа 2023, 13:23
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове на месте издательства «Молот» появится рынок с павильонами
В Ростове новый торговый комплекс «Молот на Западном» будет состоять из павильонов, об этом рассказали донские СМИ.

Портал «Город N» со ссылкой на основательницу ТЦ «Мир Ремонта» Татьяну Шишкину рассказал, что в Ростове отказались от планов по строительству современного торгового центра в районе издательства «Молот» из-за изменения ситуации в сфере торговли.

По словам женщины, известный архитектор Александр Дорохов помог с подготовкой проекта современного ТК, однако из-за начала СВО и санкций ситуация в торговле настолько изменилась, что пришлось отказаться от первоначального проекта.

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Сейчас на земельном участке площадью семь гектаров собираются построить современные торговые павильоны, выполнены работы по строительству двух тысяч квадратных метров недвижимости в районе пересечения проспекта Малиновского и улицы Доватора.

«Этот формат[прим. редакции — павильоны] существует много лет и не теряет актуальности в любые времена. […]Пока осваиваем один гектар», — рассказала Шишкина, добавив, что уже сейчас готовые помещения заняли продавцы отделочных материалов. Следующим на очереди станет строительство павильонов продовольственного рынка.

Ранее ростовчане обратились в прокуратуру из-за нелегальной торговли на Сельмаше.

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