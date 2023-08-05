В Ростове на месте издательства «Молот» появится рынок с павильонами

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Портал «Город N» со ссылкой на основательницу ТЦ «Мир Ремонта» Татьяну Шишкину рассказал, что в Ростове отказались от планов по строительству современного торгового центра в районе издательства «Молот» из-за изменения ситуации в сфере торговли.
По словам женщины, известный архитектор Александр Дорохов помог с подготовкой проекта современного ТК, однако из-за начала СВО и санкций ситуация в торговле настолько изменилась, что пришлось отказаться от первоначального проекта.
Сейчас на земельном участке площадью семь гектаров собираются построить современные торговые павильоны, выполнены работы по строительству двух тысяч квадратных метров недвижимости в районе пересечения проспекта Малиновского и улицы Доватора.
«Этот формат[прим. редакции — павильоны] существует много лет и не теряет актуальности в любые времена. […]Пока осваиваем один гектар», — рассказала Шишкина, добавив, что уже сейчас готовые помещения заняли продавцы отделочных материалов. Следующим на очереди станет строительство павильонов продовольственного рынка.
Ранее ростовчане обратились в прокуратуру из-за нелегальной торговли на Сельмаше.