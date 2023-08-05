В Ростове на Западном улицы усеяли трупы голубей 5 августа

«В популяциях голубей постоянно какие-то инфекции. Высокая плотность стай тому причина. Сейчас жара. Скорее всего просто какая-то инфекция гуляет. И лучше тушки тогда сразу убирать, пока на домашних животных не перекинулось», — заметила одна из ростовчанок в комментариях в соцсетях.