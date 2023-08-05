В Ростове на Западном улицы усеяли трупы голубей 5 августа

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Telegram-канал «Подслушано Ростов-на-Дону» рассказал, что в субботу, 5 августа, горожане заметили необычную картину — двор дома на Стачки, 204 усеяли тушки мертвых голубей.
Из-за большого числа трупов птиц ростовчане считают, что кто-то мог умышленно их отравить, а другие горожане уверены, что всему виной стала ужасающая жара, обезвоживание и инфекции.
«В популяциях голубей постоянно какие-то инфекции. Высокая плотность стай тому причина. Сейчас жара. Скорее всего просто какая-то инфекция гуляет. И лучше тушки тогда сразу убирать, пока на домашних животных не перекинулось», — заметила одна из ростовчанок в комментариях в соцсетях.
Неделей ранее в Ростове уже сообщали о гибели птиц на проспекте Стачки.