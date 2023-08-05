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В Ростове на Западном улицы усеяли трупы голубей 5 августа

5 августа 2023, 16:48
Фото: 1MI
В Ростове на Западном улицы усеяли трупы голубей 5 августа

В Ростове на Западном зафиксировали массовую гибель голубей

В Ростове во дворе дома на проспекте Стачки, 204 обнаружили десятки трупов голубей, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Telegram-канал «Подслушано Ростов-на-Дону» рассказал, что в субботу, 5 августа, горожане заметили необычную картину — двор дома на Стачки, 204 усеяли тушки мертвых голубей.

Из-за большого числа трупов птиц ростовчане считают, что кто-то мог умышленно их отравить, а другие горожане уверены, что всему виной стала ужасающая жара, обезвоживание и инфекции.

Фото: Telegram-канал “Подслушано Ростов-на-Дону”

«В популяциях голубей постоянно какие-то инфекции. Высокая плотность стай тому причина. Сейчас жара. Скорее всего просто какая-то инфекция гуляет. И лучше тушки тогда сразу убирать, пока на домашних животных не перекинулось», — заметила одна из ростовчанок в комментариях в соцсетях.

Неделей ранее в Ростове уже сообщали о гибели птиц на проспекте Стачки.

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