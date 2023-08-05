Однако уже в субботу, 5 августа, полиция опровергла версию о заложнике, сообщив, что причиной выезда стало сообщение о нарушении общественного порядка в Советском районе Ростова. Прибывшие на вызов полицейские установили, что двое мужчин распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора и началась драка.