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В Ростове стали известны подробности инцидента с заложником-африканцем 4 августа

5 августа 2023, 10:20
Фото: 1MI
В Ростове стали известны подробности инцидента с заложником-африканцем 4 августа
В Ростове местный житель подрался с собутыльником-африканцем после застолья, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Напомним, накануне один из ростовчан сообщил, что на улице Прогрессивной, 5 местный житель взял в заложники африканца. Позднее стало известно, что злоумышленника задержала полиция, а на выручку пострадавшему пришли спасатели.

В Ростове на Западном 4 августа неизвестный взял в заложники африканца
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Однако уже в субботу, 5 августа, полиция опровергла версию о заложнике, сообщив, что причиной выезда стало сообщение о нарушении общественного порядка в Советском районе Ростова. Прибывшие на вызов полицейские установили, что двое мужчин распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора и началась драка.

Теперь полиции необходимо провести проверку, чтобы восстановить картину произошедшего и принять решение о мерах пресечения.

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