Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Напомним, накануне один из ростовчан сообщил, что на улице Прогрессивной, 5 местный житель взял в заложники африканца. Позднее стало известно, что злоумышленника задержала полиция, а на выручку пострадавшему пришли спасатели.
Однако уже в субботу, 5 августа, полиция опровергла версию о заложнике, сообщив, что причиной выезда стало сообщение о нарушении общественного порядка в Советском районе Ростова. Прибывшие на вызов полицейские установили, что двое мужчин распивали спиртное, когда между ними вспыхнула ссора и началась драка.
Теперь полиции необходимо провести проверку, чтобы восстановить картину произошедшего и принять решение о мерах пресечения.