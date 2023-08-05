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В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП на заправке пострадал семилетний мальчик

5 августа 2023, 15:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП на заправке пострадал семилетний мальчик
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием фуры и легковушки, в которой пострадал маленький ребенок, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В субботу, 5 августа, в 14.35 мск на 947-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе произошло ДТП.

По предварительной информации ГИБДД, 44-летний водитель «ГАЗель» буксировал на гибкой сцепке Renault Sandero.

Фото: УГИБДД по Ростовской области

При буксировке трос лопнул, из-за чего 38-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал на правую обочину, врезавшись в стелу с ценами на бензин, установленную на территории АЗС. После этого автомобиль откинуло в грузовик Mercedes-Benz.

В результате аварии пострадал семилетний мальчик, которого доставили в больницу. Сейчас полиция пытается установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове перевернулся микроавтобус.

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