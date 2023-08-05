В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП на заправке пострадал семилетний мальчик

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
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Updated Сегодня, 15:17
В субботу, 5 августа, в 14.35 мск на 947-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе произошло ДТП.
По предварительной информации ГИБДД, 44-летний водитель «ГАЗель» буксировал на гибкой сцепке Renault Sandero.
При буксировке трос лопнул, из-за чего 38-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал на правую обочину, врезавшись в стелу с ценами на бензин, установленную на территории АЗС. После этого автомобиль откинуло в грузовик Mercedes-Benz.
В результате аварии пострадал семилетний мальчик, которого доставили в больницу. Сейчас полиция пытается установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове перевернулся микроавтобус.