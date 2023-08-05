В Ростовской области на М-4 «Дон» в ДТП на заправке пострадал семилетний мальчик

При буксировке трос лопнул, из-за чего 38-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал на правую обочину, врезавшись в стелу с ценами на бензин, установленную на территории АЗС. После этого автомобиль откинуло в грузовик Mercedes-Benz.