В Ростовской области ошибка чиновника может уничтожить прудовое рыбоводство

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Предприниматели рассказали порталу Donnews, что уже готовы засыпать пруды землей и перейти на заработок фермерским хозяйством из-за ошибки, допущенной чиновником при составлении расчетов кадастровой стоимости земли под прудами.
Председатель ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов рассказал изданию, что в феврале этого года ему сообщили о пересмотре кадастровой стоимости земли под прудами, которая выросла с 5,7 до 296 рублей за «квадрат». Это может стать причиной роста земельного налога в 60 раз в 2024 году, из-за чего налоговая нагрузка может оказаться больше заработка некоторых хозяйств за 2022 год. В настоящий момент фермеры платят почти по четыре рубля за квадратный метр.
Ершов уверен, что предприниматели смогут избежать банкротства и просто закопают пруды, перестав заниматься разведением рыбы. Это может привести к неблагоприятным последствиям, поскольку Ростовская область ежегодно поставляет на рынок более 10% прудовой рыбы.
«И вот один ляп может со всем этим покончить», — с сожалением заметил Ершов, объяснив, что причиной произошедшего стала обычная арифметическая ошибка, допущенная неизвестным чиновником.
Кто-то якобы перепутал килограммы с центнерами при расчете формулы кадастровой стоимости, благодаря чему на каждый гектар пришлось не 200 килограммов, а 20 тонн рыбы.
По словам Ершова, эту ошибку глава Минимущества Евгений Осыченко признал на одном из весенних заседаний, однако ничего менять не стали, поскольку губернатор уже подписал постановление. Теперь никто из чиновников не собирается признаваться, что эта ошибка — дело его рук.
«Чтобы оправдать свою ошибку, они теперь в ответах на наши запросы приводят какую-то бредятину. Например, по их расчётам, у меня на 600 гектарах хозяйства должно работать 3600 человек. А в реальности их работает 47», — рассказал бизнесмен.
По словам Александра Ершова ошибку позднее удалось доказать и в ходе судебного разбирательства между АзНИИРХ и ГБУ «Центра содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области», которое занималось расчетом кадастровой стоимости. Теперь предприниматели ожидают реакции Минимущества и ГБУ, надеясь, что обойдется без апелляций, ведь затяжные судебные разбирательства приведут к тому, что уже в январе владельцы прудов получат счета с высокими платежами по земельному налогу, утвержденные губернатором. В то же время плата во всех остальных регионах России составит от пяти до девяти рублей за «квадрат» в 2024 году.
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