В Ростовской области ошибка чиновника может уничтожить прудовое рыбоводство

По словам Александра Ершова ошибку позднее удалось доказать и в ходе судебного разбирательства между АзНИИРХ и ГБУ «Центра содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области», которое занималось расчетом кадастровой стоимости. Теперь предприниматели ожидают реакции Минимущества и ГБУ, надеясь, что обойдется без апелляций, ведь затяжные судебные разбирательства приведут к тому, что уже в январе владельцы прудов получат счета с высокими платежами по земельному налогу, утвержденные губернатором. В то же время плата во всех остальных регионах России составит от пяти до девяти рублей за «квадрат» в 2024 году.