Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:47
В субботу, 5 августа, стало известно, что врачам-реаниматологам удалось спасти жизни девочек-двойняшек, общий вес которых составил 1,62 килограмма.
Девочки появились на свет 24 апреля текущего года, для пролонгации беременности привлекли всю взрослую реанимацию перинатального центра, однако жизнь матери оказалась под угрозой.
Младенцы появились на свет в абсолютной тишине в присутствии двух врачей и четырех реаниматологов. Вес Айзы составил 970 граммов, ее сестра Алия оказалась еще легче — всего 650 граммов.
Врачи не давали никаких прогнозов, но твердо решили бороться за детские жизни. В спасении девочек задействовали 13 детских реаниматологов, практически вся команда в течении четырех месяцев заботилась о сохранении жизней этих детей.
После 123 дней борьбы мама с девочками смогли отправиться домой.
Ранее в больнице №20 родился ребенок весом 5,2 килограмма.