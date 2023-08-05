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В Ростовской области спасли жизни двойняшек с общим весом 1,6 килограмма

5 августа 2023, 13:45
Фото: pxhere.com
В Ростовской области спасли жизни двойняшек с общим весом 1,6 килограмма
В Ростовской области врачи-реаниматологи спасли жизни матери и двойняшек весом 970 и 650 граммов, историей поделились в Telegram-канале перинатальной медицины региона.

В субботу, 5 августа, стало известно, что врачам-реаниматологам удалось спасти жизни девочек-двойняшек, общий вес которых составил 1,62 килограмма.

Девочки появились на свет 24 апреля текущего года, для пролонгации беременности привлекли всю взрослую реанимацию перинатального центра, однако жизнь матери оказалась под угрозой.

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Младенцы появились на свет в абсолютной тишине в присутствии двух врачей и четырех реаниматологов. Вес Айзы составил 970 граммов, ее сестра Алия оказалась еще легче — всего 650 граммов.

Врачи не давали никаких прогнозов, но твердо решили бороться за детские жизни. В спасении девочек задействовали 13 детских реаниматологов, практически вся команда в течении четырех месяцев заботилась о сохранении жизней этих детей.

После 123 дней борьбы мама с девочками смогли отправиться домой.

Ранее в больнице №20 родился ребенок весом 5,2 килограмма.

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