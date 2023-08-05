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В Ростовской области в ДТП разбилась иномарка, слетевшая с трассы

5 августа 2023, 17:35
Фото:  пресс-служба УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП разбилась иномарка, слетевшая с трассы

В Ростовской области на трассе в ДТП разбился автомобиль с семьей из трех человек

В Ростовской области в ДТП с Hyundai Accent погиб один из пассажиров, пострадали еще двое человек, об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В пятницу, 4 августа, около 20.45 мск на 13-м километре дороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошла авария.

На подъезде к дороге из хутора Титова в Потапов 29-летний водитель Hyundai Accent потерял контроль над автомобилем, из-за чего машины слетела с дороги и опрокинулась в правый кювет.

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В результате водитель и его 26-летний пассажир получили травмы, а 56-летняя женщина погибла на месте аварии от полученных травм.

Ранее в Ростовской области в аварии на АЗС пострадал ребенок.

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