В Ростовской области в ДТП разбилась иномарка, слетевшая с трассы

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
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В пятницу, 4 августа, около 20.45 мск на 13-м километре дороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошла авария.
На подъезде к дороге из хутора Титова в Потапов 29-летний водитель Hyundai Accent потерял контроль над автомобилем, из-за чего машины слетела с дороги и опрокинулась в правый кювет.
В результате водитель и его 26-летний пассажир получили травмы, а 56-летняя женщина погибла на месте аварии от полученных травм.
Ранее в Ростовской области в аварии на АЗС пострадал ребенок.