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В Ростовской области водитель Nissan протаранил столб, а после пошел домой

5 августа 2023, 09:19
Фото: 1MI
В Новочеркасске водитель иномарки врезался в столб, один человек пострадал, сообщили в региональном УГИБДД.

Вечером 4 августа водитель Nissan врезался в опору линии электропередачи у дома №59 на Платовском проспекте. Причиной стало то, что он набрал высокую скорость и не смог справиться с управлением.

«В результате аварии мужчина получил травмы, ему оказали разовую медпомощь и отпустили домой», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку данного инцидента.

Ранее иномарка опрокинулась в кювет на трассе в Ростовской области, один человек погиб. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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