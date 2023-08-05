Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Вечером 4 августа водитель Nissan врезался в опору линии электропередачи у дома №59 на Платовском проспекте. Причиной стало то, что он набрал высокую скорость и не смог справиться с управлением.
«В результате аварии мужчина получил травмы, ему оказали разовую медпомощь и отпустили домой», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку данного инцидента.
Ранее иномарка опрокинулась в кювет на трассе в Ростовской области, один человек погиб. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.