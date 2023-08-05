Жители Таганрога все еще обсуждают вопрос о возобновлении троллейбусного движения в городе. Напомним, что полностью оно было приостановлено в прошлом году из-за реконструкции трамвайной инфраструктуры. Эта тема важна для горожан, особенно для тех, кто пользуется маршрутом № 2, который связывает район Нового вокзала, улицы Дзержинского и «Красного котельщика».