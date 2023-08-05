Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Жители Таганрога все еще обсуждают вопрос о возобновлении троллейбусного движения в городе. Напомним, что полностью оно было приостановлено в прошлом году из-за реконструкции трамвайной инфраструктуры. Эта тема важна для горожан, особенно для тех, кто пользуется маршрутом № 2, который связывает район Нового вокзала, улицы Дзержинского и «Красного котельщика».
«Запуск троллейбусов неоднократно переносился, сначала на сентябрь 2022 года, затем на январь, май и сентябрь 2023 года. Представители администрации Таганрога объяснили, что в настоящее время планируется возобновить движение троллейбусов к концу текущего года», — пишет «Таганрогская правда».
На данный момент продолжаются работы по строительству и реконструкции тяговых подстанций, которые обеспечивают питание контактных сетей троллейбусов. Как только эти работы завершатся, движение будет возобновлено.