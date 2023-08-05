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В Таганроге отложили запуск троллейбусов до конца 2023 года

5 августа 2023, 09:41
Фото: 1MI
В Таганроге к концу этого года планируется возобновить движение троллейбусов, сообщают СМИ.

Жители Таганрога все еще обсуждают вопрос о возобновлении троллейбусного движения в городе. Напомним, что полностью оно было приостановлено в прошлом году из-за реконструкции трамвайной инфраструктуры. Эта тема важна для горожан, особенно для тех, кто пользуется маршрутом № 2, который связывает район Нового вокзала, улицы Дзержинского и «Красного котельщика».

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«Запуск троллейбусов неоднократно переносился, сначала на сентябрь 2022 года, затем на январь, май и сентябрь 2023 года. Представители администрации Таганрога объяснили, что в настоящее время планируется возобновить движение троллейбусов к концу текущего года», — пишет «Таганрогская правда».

На данный момент продолжаются работы по строительству и реконструкции тяговых подстанций, которые обеспечивают питание контактных сетей троллейбусов. Как только эти работы завершатся, движение будет возобновлено.

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