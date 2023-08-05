В центре Ростова 5 августа перевернулся микроавтобус

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В субботу, 5 августа, в 09.00 мск в Ростове-на-Дону на улице Текучева, 320 произошла авария с иномаркой и микроавтобусом.
По предварительной информации, 56-летний водитель Lexus RX 400h поворачивал налево и врезался в микроавтобус «ГАЗель 2705», за рулем которой находился 27-летний мужчина. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на проезжую часть.
«Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.
Ранее в Ростове три человека получили травмы в ДТП с «перевертышем».