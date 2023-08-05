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В центре Ростова 5 августа перевернулся микроавтобус

5 августа 2023, 12:02
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В центре Ростова 5 августа перевернулся микроавтобус
В Ростове водитель Lexus спровоцировал ДТП с опрокинувшейся «ГАЗелью», подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 5 августа, в 09.00 мск в Ростове-на-Дону на улице Текучева, 320 произошла авария с иномаркой и микроавтобусом.

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По предварительной информации, 56-летний водитель Lexus RX 400h поворачивал налево и врезался в микроавтобус «ГАЗель 2705», за рулем которой находился 27-летний мужчина. В результате столкновения микроавтобус перевернулся на проезжую часть.

«Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Теперь полиции предстоит установить все обстоятельства аварии.

Ранее в Ростове три человека получили травмы в ДТП с «перевертышем».

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