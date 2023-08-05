Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
161.ру сообщает, что 3 августа без света остались не менее 13 домов на улицах Таганрогской, Тимошенко и Гагринской. Издание уточнило, что электричество было отключено во всех многоквартирных домах, обслуживаемых «Оборонэнерго».
«А 4 августа произошло повторение истории. На этот раз без света оказались также дома на улице Оганова, в переулке Авиамоторном и в СНТ „СКВО“. Причиной аварии стала перегрузка, к утру 5 августа электричество так и не появилось», — сказано в сообщении.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 7 и по 13 августа.