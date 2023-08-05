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Жители Военведа в Ростове-на-Дону двое суток живут без электричества

5 августа 2023, 08:42
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в домах жителей микрорайона Военвед вторые сутки нет электричества из-за аварий, пишут СМИ.

161.ру сообщает, что 3 августа без света остались не менее 13 домов на улицах Таганрогской, Тимошенко и Гагринской. Издание уточнило, что электричество было отключено во всех многоквартирных домах, обслуживаемых «Оборонэнерго».

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«А 4 августа произошло повторение истории. На этот раз без света оказались также дома на улице Оганова, в переулке Авиамоторном и в СНТ „СКВО“. Причиной аварии стала перегрузка, к утру 5 августа электричество так и не появилось», — сказано в сообщении.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 7 и по 13 августа.

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