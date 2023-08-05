«А 4 августа произошло повторение истории. На этот раз без света оказались также дома на улице Оганова, в переулке Авиамоторном и в СНТ „СКВО“. Причиной аварии стала перегрузка, к утру 5 августа электричество так и не появилось», — сказано в сообщении.