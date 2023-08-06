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Более 3 млн рублей вложат в ремонт Нахичеванского городского театра в Ростове-на-Дону

6 августа 2023, 04:25
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика, который обновит сцену Нахичеванского городского театра, говорится в материалах госзакупок.

Начальная стоимость контракта для ремонта сцены составляет 3,1 миллиона рублей. Кто проведет эти работы, станет известно 14 августа.

Добавим, что само здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в период с 1896 по 1899 годы.

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Для проведения работ уже подготовлена проектная документация. Их необходимо выполнить до 8 сентября.

Ранее стало известно, что в Ростове на месте издательства «Молот» появится рынок с павильонами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ремонт#Нахичеванский городской театр#Госзакупки#Сцена#Рынок#Проектная документация#Контракт#Павильоны
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