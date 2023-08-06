Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Начальная стоимость контракта для ремонта сцены составляет 3,1 миллиона рублей. Кто проведет эти работы, станет известно 14 августа.
Добавим, что само здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в период с 1896 по 1899 годы.
Для проведения работ уже подготовлена проектная документация. Их необходимо выполнить до 8 сентября.
Ранее стало известно, что в Ростове на месте издательства «Молот» появится рынок с павильонами. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.