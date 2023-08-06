Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:53
Исковое заявление направила компания «Теплокоммунэнерго», которая хочет получить 4,4 миллиона рублей. Она указывает, что это долг по договору теплоснабжения за февраль и март 2023 года.
Заявление приняли к производству и заседание состоится 31 августа. О позиции футбольного клуба по этому вопросу пока информации нет.
Ранее губернатор Голубев сообщил о долгах по зарплатам в футбольном клубе «Ростов». Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого ФК «Ростов» оштрафовали из-за грубого поведения Карпина и команды.