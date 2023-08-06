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Бывший вратарь ФК «Ростов» Вениамин Мандрыкин скончался от инфаркта

6 августа 2023, 18:10
Фото: pxhere.com
Бывший вратарь ФК «Ростов» Вениамин Мандрыкин скончался от инфаркта
Близкие бывшего вратаря ФК «Ростов» Вениамина Мандрыкина объявили о его гибели из-за инфаркта, об этом сообщил портал «Матч! ТВ».

В воскресенье, 6 августа, ушел из жизни экс-голкипер ЦСКА и ФК «Ростов» Вениамин Мандрыкин. Мандрыкин выступал за ФК «Ростов» в 2009 году.

По словам его сестры Жанны, которая общалась с журналистами, футболист погиб от инфаркта, ему был всего 41 год.

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По словам родственницы Мандрыкина, последние 13 лет мужчина был прикован к постели из-за печеночно‑почечной недостаточности. Жанна рассказала, что у мужчины случился инфаркт, он попал в реанимацию, однако врачи не смогли сохранить жизнь спортсмена.

Ранее тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин взял на себя ответственность за разгром подопечных в матче с «Крыльями Советов».

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