Бывший вратарь ФК «Ростов» Вениамин Мандрыкин скончался от инфаркта

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
В воскресенье, 6 августа, ушел из жизни экс-голкипер ЦСКА и ФК «Ростов» Вениамин Мандрыкин. Мандрыкин выступал за ФК «Ростов» в 2009 году.
По словам его сестры Жанны, которая общалась с журналистами, футболист погиб от инфаркта, ему был всего 41 год.
По словам родственницы Мандрыкина, последние 13 лет мужчина был прикован к постели из-за печеночно‑почечной недостаточности. Жанна рассказала, что у мужчины случился инфаркт, он попал в реанимацию, однако врачи не смогли сохранить жизнь спортсмена.
Ранее тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин взял на себя ответственность за разгром подопечных в матче с «Крыльями Советов».