Бывший вратарь ФК «Ростов» Вениамин Мандрыкин скончался от инфаркта

По словам родственницы Мандрыкина, последние 13 лет мужчина был прикован к постели из-за печеночно‑почечной недостаточности. Жанна рассказала, что у мужчины случился инфаркт, он попал в реанимацию, однако врачи не смогли сохранить жизнь спортсмена.