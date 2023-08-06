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ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» с разгромным счетом 1:5

6 августа 2023, 05:44
Фото: 1MI
ФК «Ростов» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5
Футбольный клуб «Ростов» в выездном матче проиграл «Крыльям Советов», со счётом 1:5, сообщается на странице клуба.

Матч проходил в Самаре. На четвертой минуте самарцы забили первый гол в ворота соперников. Следующий мяч был забит спустя еще шесть минут.

Только на 22-й минуте ростовчане смогли ответить, однако это не повлияло на итог встречи. Последний гол в ростовские ворота по пенальти соперник забил на 90+4-й минуте.

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Ранее ФК «Ростов» встретился в матче с «Зенитом». Первый гол был забит на 43-й минуте, а закончилась игра в итоге ничьей.

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