Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Матч проходил в Самаре. На четвертой минуте самарцы забили первый гол в ворота соперников. Следующий мяч был забит спустя еще шесть минут.
Только на 22-й минуте ростовчане смогли ответить, однако это не повлияло на итог встречи. Последний гол в ростовские ворота по пенальти соперник забил на 90+4-й минуте.
Ранее ФК «Ростов» встретился в матче с «Зенитом». Первый гол был забит на 43-й минуте, а закончилась игра в итоге ничьей.