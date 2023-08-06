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Published Сегодня, 15:59

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Updated Сегодня, 16:01

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Итоги недели: Ростовчанам обещают высокие доходы, пока растут цены на курицу и ЖКХ

6 августа 2023, 15:59
Фото: Midjourney
В Ростовской области жителям обещают «золотые горы», пока они не могут купить курицу
В Ростове чиновники обещают жителям рост доходов, пока дончане не могут позволить себе купить курицу и готовятся к росту тарифов на услуги ЖКХ в 2024 году, главные события недели в RostovGazeta.

Копейка рубль бережет

Одной из главных новостей недели стал вопрос повышения платы за коммунальные услуги в Ростовской области.

Фото: 1MI

Губернатор Василий Голубев подписал документ, согласно которому в планах правительства увеличить тарифы за услуги ЖКХ примерно на 6,8%, это повышение, если его одобрят, может произойти в период с 1 июля до 1 сентября 2024 года.

Последний раз тарифы за услуги ЖКХ поднимали в 2022 году, однако тогда за год платежи увеличивали два раза вместо одной ежегодной индексации. После этого дончанам пообещали «дать передышку» и ничего не менять до лета 2024 года.

Мечты о грядущем

Замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников поделился прогнозом, согласно которому уже в 2035 году доходы населения должны вырасти примерно в 2,4 раза по сравнению с текущими показателями.

Фото: 1MI

Если стратегия экономического развития города оправдает себя, то уже к 2035 году зарплаты ростовчан вырастут примерно в 2,2 раза, а рост реальных доходов населения составит 236%.

«Численность проживающих в Ростове граждан составит 1,1 миллиона человек», — дополнил прогноз Овчинников.

Теперь золотые не только яйца, но и курица

Кроме того, в начале рабочей недели корреспондент RostovGazeta провела анализ потребительских цен на продовольственные товары, что позволило выяснить, что мясо курицы побило все исторические рекорды и подорожало на 30 рублей.

В настоящий момент килограмм мяса курятины можно приобрести в Ростовской области за 193,35 рубля, в то время как в начале года цена не превышала отметки в 165,8 рубля.

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Аналогичный рост фиксируют и других регионах России, и система ЕМИСС сообщает, что только за предыдущие три года цены на курицу «взлетели» на 35 рублей — с отметки в 140,7 рубля за килограмм. В этот раз аналогичный рост цен зафиксировали всего за шесть месяцев текущего года.

Эксперты объясняют это увеличением расходов на содержание птиц — их корм, оборудование, ветеринарное лечение и инфекции, но это только тревожит дончан, которые теперь ожидают повышения цен и на куриные яйца.

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