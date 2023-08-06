Аналогичный рост фиксируют и других регионах России, и система ЕМИСС сообщает, что только за предыдущие три года цены на курицу «взлетели» на 35 рублей — с отметки в 140,7 рубля за килограмм. В этот раз аналогичный рост цен зафиксировали всего за шесть месяцев текущего года.