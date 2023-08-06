При этом Карпин не исключил, что проигрыш мог быть связан с предыдущим успешным матчем. Стоит отметить, что неделю назад ростовская команда сыграла вничью с «Зенитом», а перед этим ФК «Ростов» победил «Факел» со счетом 2:1.