Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Напомним, накануне ФК «Крылья Советов» одержал победу над «Ростовом». Последние пропустили два гола с начала игры и только на 22-й минуте смогли забить первый мяч в ворота соперников. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу самарцев.
«Это прежде всего моя вина», — признался тренер ростовской команды комментируя итоги встречи.
При этом Карпин не исключил, что проигрыш мог быть связан с предыдущим успешным матчем. Стоит отметить, что неделю назад ростовская команда сыграла вничью с «Зенитом», а перед этим ФК «Ростов» победил «Факел» со счетом 2:1.
«Все это отговорки», — в итоге признался тренер «Ростова».