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Карпин взял на себя вину за поражение ФК «Ростов» в матче с «Крыльями Советов»

6 августа 2023, 06:26
Фото: 1MI
Карпин взял на себя вину за провал ФК «Ростов» в матче с «Крыльями»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин взял на себя вину за поражение ростовской команды в матче с ФК «Крылья Советов», об этом он заявил в интервью.

Напомним, накануне ФК «Крылья Советов» одержал победу над «Ростовом». Последние пропустили два гола с начала игры и только на 22-й минуте смогли забить первый мяч в ворота соперников. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу самарцев.

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«Это прежде всего моя вина», — признался тренер ростовской команды комментируя итоги встречи.

При этом Карпин не исключил, что проигрыш мог быть связан с предыдущим успешным матчем. Стоит отметить, что неделю назад ростовская команда сыграла вничью с «Зенитом», а перед этим ФК «Ростов» победил «Факел» со счетом 2:1.

«Все это отговорки», — в итоге признался тренер «Ростова».

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