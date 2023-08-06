Под Шахтами на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка

От 993-го километра М-4 «Дон» рядом с Аютинским и выездом из городского округа Шахты до Краснокутского сельского поселения в направлении Ростова вечером 6 августа по трассе Е115 растянулась пробка протяженностью 11 километров. Причины этого на карте указаны не были, на участке трассы также нет информации о ДТП или ремонтных работа. На проезд участка потребуется не менее 40 минут, альтернативных путей объезда на этом отрезке дороги нет.