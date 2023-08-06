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Под Шахтами на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка

6 августа 2023, 17:09
Фото: pxhere.com
Под Шахтами на трассе М-4 «Дон» возникла многокилометровая пробка
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» возникла пробка протяженностью 11 километров, информация об этом появилась на сервисе «Яндекс Карты».

От 993-го километра М-4 «Дон» рядом с Аютинским и выездом из городского округа Шахты до Краснокутского сельского поселения в направлении Ростова вечером 6 августа по трассе Е115 растянулась пробка протяженностью 11 километров. Причины этого на карте указаны не были, на участке трассы также нет информации о ДТП или ремонтных работа. На проезд участка потребуется не менее 40 минут, альтернативных путей объезда на этом отрезке дороги нет.

Фото: Яндекс. Карты

Автомобилистам рекомендуется выбирать альтернативные пути движения и учитывать затор при расчете времени в пути.

Ранее в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» движение парализовала пробка протяженностью около 10 километров.

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