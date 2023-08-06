Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
При этом показатель средней заработной платы в январе–мае текущего года составил 48,3 тысячи рублей. Таким образом, по сравнению с данными за аналогичный период 2022 года, средняя номинальная зарплата в регионе в январе–мае выросла на 15,6%.
При этом показатель реальной зарплаты вырос не так заметно, всего на 7,9%.
По показателю росту среднемесячной реальной заработной платы за указанный период среди других регионов Южного федерального округа Ростовская области заняла четвертую строчку.
Первые три места заняли Республика Калмыкия (9,8%), Волгоградская область (9,3%) и Краснодарский край (8,1%).
Ранее власти Ростова заявили о том, что реальные доходы граждан к 2035 году должны вырасти на 236%.