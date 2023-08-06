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Ростовстат заявил о росте зарплаты на 15,6% в Ростовской области в 2023 году

6 августа 2023, 06:44
Фото: 1MI
Средняя зарплата в Ростовской области выросла почти на 8%
Размер средней заработной платы вырос в Ростовской области почти на 15,6%, сообщает Ростовстат.

При этом показатель средней заработной платы в январе–мае текущего года составил 48,3 тысячи рублей. Таким образом, по сравнению с данными за аналогичный период 2022 года, средняя номинальная зарплата в регионе в январе–мае выросла на 15,6%.

При этом показатель реальной зарплаты вырос не так заметно, всего на 7,9%.

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По показателю росту среднемесячной реальной заработной платы за указанный период среди других регионов Южного федерального округа Ростовская области заняла четвертую строчку.

Первые три места заняли Республика Калмыкия (9,8%), Волгоградская область (9,3%) и Краснодарский край (8,1%).

Ранее власти Ростова заявили о том, что реальные доходы граждан к 2035 году должны вырасти на 236%.

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