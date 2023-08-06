Спустя два года после самоубийства донского участкового полиция получила его записку

«Трудно поверить в содержимое записки, потому что никто не сможет сказать, что было на душе и в голове человека, совершившего суицид. Но так или иначе факты, изложенные в его записке, будут проверены», — цитирует издание своего информатора. Он также утверждает, что проверка ведется в условиях строжайшей секретности.