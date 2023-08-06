Спустя два года после самоубийства донского участкового полиция получила его записку

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники рассказал, что спустя два года после громкого самоубийства участкового в отделении полиции в Неклиновском районе получили его предсмертную записку. К работам по изучению последнего послания усопшего привлекли московскую комиссию, чтобы установить достоверность упомянутых в ней фактов.
Согласно данным источника, усопший ушел из жизни на пороге отдела полиции, на днях его записку принес нотариус. В послании к коллегам участковый признался в убийстве двух несовершеннолетних девушек в 1993 году, чьи останки были найдены сожженными. Подростки были изнасилованы. Подозреваемых по делам об их убийстве нашли и осудили, однако 30 лет спустя появились новые факты, которые ставят под вопрос результаты расследования.
«Трудно поверить в содержимое записки, потому что никто не сможет сказать, что было на душе и в голове человека, совершившего суицид. Но так или иначе факты, изложенные в его записке, будут проверены», — цитирует издание своего информатора. Он также утверждает, что проверка ведется в условиях строжайшей секретности.
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