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Спустя два года после самоубийства донского участкового полиция получила его записку

6 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI
Спустя два года после самоубийства донского участкового полиция получила его записку
В Неклиновском районе Ростовской области получили записку участкового, который покончил с собой на пороге отделения полиции, об этом сообщили донские СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на собственные источники рассказал, что спустя два года после громкого самоубийства участкового в отделении полиции в Неклиновском районе получили его предсмертную записку. К работам по изучению последнего послания усопшего привлекли московскую комиссию, чтобы установить достоверность упомянутых в ней фактов.

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Согласно данным источника, усопший ушел из жизни на пороге отдела полиции, на днях его записку принес нотариус. В послании к коллегам участковый признался в убийстве двух несовершеннолетних девушек в 1993 году, чьи останки были найдены сожженными. Подростки были изнасилованы. Подозреваемых по делам об их убийстве нашли и осудили, однако 30 лет спустя появились новые факты, которые ставят под вопрос результаты расследования.

«Трудно поверить в содержимое записки, потому что никто не сможет сказать, что было на душе и в голове человека, совершившего суицид. Но так или иначе факты, изложенные в его записке, будут проверены», — цитирует издание своего информатора. Он также утверждает, что проверка ведется в условиях строжайшей секретности.

Ранее в Ростове нашли застреленным экс-замначальника ГСУ донского главка полиции Турова.

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