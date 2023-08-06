Три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Авария произошла в первом часу ночи на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». За рулем автобуса с 12 пассажирами находился 43-летний водитель. Последний, по предварительным данным, допустил столкновение с иномаркой, которая ехала впереди автобуса.
От столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали люди, которые находились в автобусе. Среди них был мужчина и две женщины.
Напомним, в конце июля произошло смертельное ДТП на трассе в Ростовской области с участием автобуса, в котором находились 44 пассажира. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель автобуса.