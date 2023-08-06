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Три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области

6 августа 2023, 07:36
Фото: 1MI
Три человека пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области
В результате аварии с участием рейсового автобуса «Ростов-Волгодонск» различные травмы получили трое пассажиров, пишет «Автолайн 761».

Авария произошла в первом часу ночи на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». За рулем автобуса с 12 пассажирами находился 43-летний водитель. Последний, по предварительным данным, допустил столкновение с иномаркой, которая ехала впереди автобуса.

В Ростовской области в ДТП разбилась иномарка, слетевшая с трассы
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От столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали люди, которые находились в автобусе. Среди них был мужчина и две женщины.

Напомним, в конце июля произошло смертельное ДТП на трассе в Ростовской области с участием автобуса, в котором находились 44 пассажира. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель автобуса.

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