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Украина получила от Франции ракеты SCALP, способные долететь до Ростовской области

6 августа 2023, 16:25
Фото: pxhere.com
Украина получила от Франции ракеты SCALP, способные долететь до Ростовской области
Франция поставила Киеву ракеты SCALP дальностью около 290 километров, способные долететь до Ростовской области, об этом сообщил Telegram-канал, посвященный событиям СВО.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» объявил, что, по их данным, Украина получила от Франции обещанные ракеты SCALP. Их дальность, по предварительным оценкам, составляет до 290 километров.

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Однако в недавнем интервью военный эксперт, старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин рассказал порталу «РБК», что дальность может быть около 250 километров, если речь идет о ракетах на «экспорт». Если же французы поделились с Киевом собственным вооружением, что реальная дальность может составить около 560 километров.

«В том варианте, который должны поставлять Украине, эта ракета дальностью до 300 километров», — поделился своим экспертным мнением научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.

Информация о поставке ракет пока не получила подтверждения, данные уточняются.

Напомним, после недавней атаки украинских ракет по Таганрогу в Ростовской области укрепили меры защиты воздушного пространства над городом.

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