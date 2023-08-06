Украина получила от Франции ракеты SCALP, способные долететь до Ростовской области

Однако в недавнем интервью военный эксперт, старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин рассказал порталу «РБК», что дальность может быть около 250 километров, если речь идет о ракетах на «экспорт». Если же французы поделились с Киевом собственным вооружением, что реальная дальность может составить около 560 километров.