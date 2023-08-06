Украина получила от Франции ракеты SCALP, способные долететь до Ростовской области

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» объявил, что, по их данным, Украина получила от Франции обещанные ракеты SCALP. Их дальность, по предварительным оценкам, составляет до 290 километров.
Однако в недавнем интервью военный эксперт, старший научный сотрудник ЦАСТ Юрий Лямин рассказал порталу «РБК», что дальность может быть около 250 километров, если речь идет о ракетах на «экспорт». Если же французы поделились с Киевом собственным вооружением, что реальная дальность может составить около 560 километров.
«В том варианте, который должны поставлять Украине, эта ракета дальностью до 300 километров», — поделился своим экспертным мнением научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник.
Информация о поставке ракет пока не получила подтверждения, данные уточняются.
Напомним, после недавней атаки украинских ракет по Таганрогу в Ростовской области укрепили меры защиты воздушного пространства над городом.