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В Инженерной школе в Таганроге детей обучают конструированию БПЛА

6 августа 2023, 09:44
Фото: 1MI
В Таганроге в Инженерной школе детей обучают конструировать БПЛА
В Таганроге в Инженерной школе детей начали обучать конструированию беспилотников, об этом рассказали в пресс-службе одного из донских университетов.

В ЮФУ рассказали, что в Инженерной школе в Таганроге для детей проводят занятия, посвященные конструированию беспилотников. В течение месяца ребята посещают занятия по робототехнике, 3D-моделированию, информатике, программированию и созданию собственных беспилотных летательных аппаратов.

«Месяца вполне достаточно для того, чтобы понять, к чему у ребёнка больше лежит душа, и в дальнейшем сфокусироваться на конкретном направлении», — рассказал сотрудник Центра организации учебного процесса школы Александр Олейников.

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При этом курс по БПЛА является новым для школы, его ввели ради пробуждения интереса подрастающей молодежи к авиации. В ходе теоретических и практических занятий дети имеют возможность изучить основы аэродинамики, принципы работы БПЛа и их применение. На практикумах ученики работают с реальными моделями беспилотников. Кроме того, главной целью программы является создание своих проектов — строительство и программирование собственного беспилотника.

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