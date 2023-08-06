В Инженерной школе в Таганроге детей обучают конструированию БПЛА

При этом курс по БПЛА является новым для школы, его ввели ради пробуждения интереса подрастающей молодежи к авиации. В ходе теоретических и практических занятий дети имеют возможность изучить основы аэродинамики, принципы работы БПЛа и их применение. На практикумах ученики работают с реальными моделями беспилотников. Кроме того, главной целью программы является создание своих проектов — строительство и программирование собственного беспилотника.