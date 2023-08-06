В Москве полиция задержала болельщиков ФК «Ростов», участвующих в уличных боях

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Telegram-канал Don_Mash рассказал, что после введения Fan ID болельщики ростовского клуба нашли для себя новое хобби. По предварительной информации, мужчины начали организовать подпольные уличные бои за деньги, по словам авторов канала, состязания долго переносились, однако 5 августа удалось собрать участников.
Первым в бой должен был вступить ростовчанин по прозвищу Бурбон, который проиграл в схватке с оппонентом. Однако этим неудачи не закончились, после завершения боев участников «накрыли» силовики в масках и с оружием. Часть участников и зрителей попала в отдел, а другим якобы удалось скрыться в ближайшем лесу.
Информация об этом пока не подтвердилась, данные уточняются.
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