В Москве полиция задержала болельщиков ФК «Ростов», участвующих в уличных боях

Первым в бой должен был вступить ростовчанин по прозвищу Бурбон, который проиграл в схватке с оппонентом. Однако этим неудачи не закончились, после завершения боев участников «накрыли» силовики в масках и с оружием. Часть участников и зрителей попала в отдел, а другим якобы удалось скрыться в ближайшем лесу.