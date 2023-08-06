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В одном из жилых районов Ростова улицы оказались усеяны тысячами улиток

6 августа 2023, 07:55
Фото: pxhere.com
В одном из жилых районов Ростова улицы оказались усеяны тысячами улиток
В Ростове жители СЖМ жалуются на нашествие улиток, заполонивших улицы, сообщения появились в местных Telegram-каналах.

На днях ростовчанка, проживающая в одном из районов СЖМ, сообщила, что улицы буквально заполонили улитка. Девушка предоставила фотографии, на которых тысячи улиток «прилипли» к столбам в парке 70-летия Победы, ветвям кустарников, их раковины сотнями усеивали и низкорастущую траву.

«Ого. Сначала удивилась, что куст цветет», «Жара, они так закуклились, чтобы не высохнуть», «Не только слизней[прим. редакции — много], но и улиток. В частном секторе по области просто кошмар что творят они», — рассказали ростовчане.

Фото: t.me/suvorovskiy_sosedi

«Нереально, они все съедают. Еще и жуки майские, тоже нашествие просто — все плодовые покрыты ими. В общем тихий апокалипсис в миниатюре», — пожаловались дончане.

«Полностью согласна! Так и яд как конфеты едят. И ничего на них не действует… Меньше не становится, всё лето боремся», — рассказали местные жители.

Ранее стало известно, что пока ростовчане борются с улитками, их соседям из Батайска приходится ловить во дворах змей.

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