В одном из жилых районов Ростова улицы оказались усеяны тысячами улиток

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
На днях ростовчанка, проживающая в одном из районов СЖМ, сообщила, что улицы буквально заполонили улитка. Девушка предоставила фотографии, на которых тысячи улиток «прилипли» к столбам в парке 70-летия Победы, ветвям кустарников, их раковины сотнями усеивали и низкорастущую траву.
«Ого. Сначала удивилась, что куст цветет», «Жара, они так закуклились, чтобы не высохнуть», «Не только слизней[прим. редакции — много], но и улиток. В частном секторе по области просто кошмар что творят они», — рассказали ростовчане.
«Нереально, они все съедают. Еще и жуки майские, тоже нашествие просто — все плодовые покрыты ими. В общем тихий апокалипсис в миниатюре», — пожаловались дончане.
«Полностью согласна! Так и яд как конфеты едят. И ничего на них не действует… Меньше не становится, всё лето боремся», — рассказали местные жители.
Ранее стало известно, что пока ростовчане борются с улитками, их соседям из Батайска приходится ловить во дворах змей.