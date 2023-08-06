В России говядина и баранина стали практически недоступны населению

Так совсем недавно цены на мясо курицы достигли исторического максимума — 196,9 рубля за килограмм, однако оно все еще остается самым доступным для россиян. Для примера средние цены на килограмм говядины и баранины составили 494,32 и 584,63 рубля соответственно. В Ростовской области этот показатель, по данным Ростовстата, в конце июля составил 478,44 рубля за килограмм говядины и 542 рубля за килограмм баранины, если речь не идет о бескостном мясе. При этом самые высокие цены в Ростове, Шахтах и Таганроге, горожане должны выложить за килограмм говядины около 495,3 рубля, а за килограмм баранины — около 582 рублей.