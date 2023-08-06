В России говядина и баранина стали практически недоступны населению

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Аналитики сообщают, что с 2000 года цены на мясо выросли как минимум в 10 раз, но еще больше стал разрыв цен между несколькими типами мяса.
Так совсем недавно цены на мясо курицы достигли исторического максимума — 196,9 рубля за килограмм, однако оно все еще остается самым доступным для россиян. Для примера средние цены на килограмм говядины и баранины составили 494,32 и 584,63 рубля соответственно. В Ростовской области этот показатель, по данным Ростовстата, в конце июля составил 478,44 рубля за килограмм говядины и 542 рубля за килограмм баранины, если речь не идет о бескостном мясе. При этом самые высокие цены в Ростове, Шахтах и Таганроге, горожане должны выложить за килограмм говядины около 495,3 рубля, а за килограмм баранины — около 582 рублей.
Для сравнения летом 2000 года цены на все типы мяса находились в диапазоне от 42,5 до 51,6 рубля за килограмм, однако и покупательная способность населения была выше, и выбор мяса было вопросом предпочтений, а не допустимых для бюджета расходов.
«К июню 2023 года цены на говядину и баранину не просто выросли более чем в 10 раз, но по сравнению с курицей говядина стала дороже в 2,6 раза, баранина — более чем в три раза», — рассказали эксперты «Новых известия», добавив, что цены на говядину превысили цены на свинину практически в 1,5 раза. При этом основными причинами подорожания называют расходы на производство мяса крупного рогатого стола, продолжающие расти.
Однако населению от понимания причин роста цен легче не становится, и все чаще на обеденном столе вместо разнообразных видов мяса появляются блюда из курицы.