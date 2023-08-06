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В Ростове из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа

6 августа 2023, 11:18
Фото: pxhere.com
В Ростове из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа
В Ростове из-за прорыва инженерных коммуникаций полностью затопило проспект 40-летия Победы, об этом RostovGazeta сообщил очевидец.

По словам очевидца, прорыв произошел примерно в 13.00 мск в воскресенье, 6 августа. Проспект в считанные минуты затопило потоками воды с пылью и мусором, сейчас вода стекает как минимум на два квартала в обе стороны от остановки «Роща» и затапливает Нижнюю Александровку.

«Топит в течение буквально часа. Что-то прорвало очень-очень сильно, прям водопад идет», — пожаловался читатель.

Видео: rostovgazeta.ru

В сообществе соседей в Александровке также рассказали о потопе и спросили, у кого пропало водоснабжение. Пока проблем с подачей воды населению не наблюдается, однако жителям советуют запастись водой на случай аварийного отключения водоснабжения.

«Репетиция перед ядерным ливнем и тест работы ливневых отводов, после ядерной жары всегда приходят ядерные дожди», — пошутили ростовчане.

Причины и обстоятельства прорыва коммуникаций будут уточняться.

«Соседи, на роще такой потоп в сторону центра. Как бы нам не отключили воду», — заметила жительница Александровки.

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