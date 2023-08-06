В Ростове из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа

По словам очевидца, прорыв произошел примерно в 13.00 мск в воскресенье, 6 августа. Проспект в считанные минуты затопило потоками воды с пылью и мусором, сейчас вода стекает как минимум на два квартала в обе стороны от остановки «Роща» и затапливает Нижнюю Александровку.