В Ростове из-за прорыва полностью затопило Александровку 6 августа

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
По словам очевидца, прорыв произошел примерно в 13.00 мск в воскресенье, 6 августа. Проспект в считанные минуты затопило потоками воды с пылью и мусором, сейчас вода стекает как минимум на два квартала в обе стороны от остановки «Роща» и затапливает Нижнюю Александровку.
«Топит в течение буквально часа. Что-то прорвало очень-очень сильно, прям водопад идет», — пожаловался читатель.
В сообществе соседей в Александровке также рассказали о потопе и спросили, у кого пропало водоснабжение. Пока проблем с подачей воды населению не наблюдается, однако жителям советуют запастись водой на случай аварийного отключения водоснабжения.
«Репетиция перед ядерным ливнем и тест работы ливневых отводов, после ядерной жары всегда приходят ядерные дожди», — пошутили ростовчане.
Причины и обстоятельства прорыва коммуникаций будут уточняться.
«Соседи, на роще такой потоп в сторону центра. Как бы нам не отключили воду», — заметила жительница Александровки.