В Ростове из-за шума и драки соседи решили, что в доме человека взяли в заложники

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Напомним, на днях в соцсетях распространились сообщения о том, что на Западном жилом массиве на улице Прогрессивной, 5 местный житель взял человека в заложники.
В ответ на запрос журналистов о произошедшем в полиции рассказали, что получили вызов из-за нарушения общественного порядка на улице Прогрессивной в Советском районе Ростова.
Полицейские прибыли на место событий, выяснив, что поссорились два собутыльника. Мужчины настолько расшумелись во время драки, что соседи одного из них предположили, что чья-то жизнь находится в опасности.
«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.