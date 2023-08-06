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В Ростове из-за шума и драки соседи решили, что в доме человека взяли в заложники

6 августа 2023, 09:21
Фото: 1MI
В Ростове из-за шума и драки соседи решили, что в доме человека взяли в заложники
В Ростове из-за шума соседи одного из домов на Западном вызвали полицию, уверенные, что кого-то взяли в заложники, об этом сообщили в пресс-службе донской полиции.

Напомним, на днях в соцсетях распространились сообщения о том, что на Западном жилом массиве на улице Прогрессивной, 5 местный житель взял человека в заложники.

В ответ на запрос журналистов о произошедшем в полиции рассказали, что получили вызов из-за нарушения общественного порядка на улице Прогрессивной в Советском районе Ростова.

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Полицейские прибыли на место событий, выяснив, что поссорились два собутыльника. Мужчины настолько расшумелись во время драки, что соседи одного из них предположили, что чья-то жизнь находится в опасности.

«В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством», — сказано в сообщении.

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